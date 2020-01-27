مواطن يفضح إحدى تطبيقات البيع الشهيرة: «لا وفرت المنتج ولا أعادت المبلغ»

بدر الحارثي(صدى):

اعتبر احد المواطنين المتضررين من الشراء عبر احدى التطبيقات الشهيرة تحتفظ ( صدى ) باسمها وبكافة إثباتات طلب المنتج .

ما قامت به الشركة تجاه عمل استفزازي وغير جيد حيث طلب عبر تطبيقها منتجاً من منتجاتها الا ان المنتج لم يصل حتى الآن على الرغم من مرور اكثر من اسبوعين على الطلب ورغم انتشار فروع هذه الشركة بالرياض .

وأفاد المواطن انه حاول مراراً التوصل لحل مع الشركة الا ان كل محاولاته باتت بالفشل مضيفاً ان ما أضحكه اخيراً هو اخبار الشركة له بانها لن تعيد المبلغ له الا بعد 14 يوم أو اعتبار المبلغ رصيد له .

وتسأل المواطن لماذا كل هذه التأخيرات والتعامل مع العميل خاصة وأن ذات الشركة لا تزال تسوق لذات المنتج عبر تطبيقها .