وصفة فعالة لبشرة بدون تجاعيد

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يحتوي الثوم على الكثير من الخصائص المفيدة للبشرة. فهو يساعد على محاربة التهاب الجلد والحد من ظهور الهربس وأعراض الإكزيما المزعجة.

كما أنه يمنع نمو البثور والرؤوس السوداء ويحتوي على مركبات مضادة لسرطان الجلد. ومن الممكن الاستفادة منه من أجل ترطيب البشرة وتعزيزدورتها الدموية ومدها بالأوكسيجين.

ومن الممكن الاعتماد عليه أيضاً في صنع وصفات تساعد على الحد من ظهور البقع وعلى تخفيف التجاعيد. وفي هذه الحالة ينصح بتحضير وصفة الثوم وعصير الليمون.

وهي تحتاج إلى نصف حبة ليمون، حبة ثوم، ماء وقطعة من القطن. تهرس حبة الثوم حتى تتحول إلى كريم متجانس.

يعصر الليمون ويمزج العصير مع الثوم جيداً قبل أن يضاف الماء. يطبق المزيج أخيراً على كل مساحة الوجه بواسطة قطعة من القطن.

ومن أجل الحصول على أفضل نتيجة ينصح بتكرار الوصفة 3 مرات أو أكثر أسبوعياً. فهذا يساعد على إعادة النضارة والشباب إلى البشرة من خلال تخفيف علامات التقدم في السن.

وفي المقابل من الضروري الالتزام ببعض النصائح المهمة ومنها عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة بعد تطبيق القناع.