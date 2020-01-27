وقت اللياقة تكشف (ثلاثي) أبطال تصفيات أقوى رجل خليجي

محمد السعران(صدى):

احتضنت أندية وقت اللياقة التصفيات الأولية لمسابقة أقوى رجل خليجي تحت شعار (التحدي الخليجي) وذلك في فرع التخصصي بمدينة الرياض، وتعد المملكة العربية السعودية، أولى مراحل البطولة التي انطلقت فكرتها عام 2017 بمبادرة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

حيث حقق مشاري السعيد من وقت اللياقة المركز الأول، وحل تيسير كداد ثانيا، وجاء علي ال الشيخ ثالثا.

وتنافس المشاركون ضمن المرحلة الأولى من التصفيات في ثلاثة ألعاب وهي رفع الجذع وزن (100 كلغم) ومشية الفلاح وزن (230 كلغم) ورفع سيارة متوسطة رباعية الدفع.

وستقام التصفيات المقبلة في البحرين وتليها الكويت، وثم الامارات العربية المتحدة، ثم عمان، على أن تقام النهائيات في البحرين بمشاركة أقوى 15 رجل خليجي خلال الفترة من 9-11 ابريل المقبل.