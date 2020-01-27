فرض غرامة مالية على «ساب للتكافل» لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية

الرياض(صدى):

تعلن هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (40,000) أربعون ألف ريال، على شركة ساب للتكافل لمخالفتها الفقرة (5) من المادة الثالثة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وذلك لعدم إفصاحها للهيئة والجمهور فوراً ومن دون تأخير عن استقالة عضو مجلس إدارتها/ ايان كيث موور، بتاريخ 2019/11/15م، إذ لم تفصح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) إلا بتاريخ 2019/11/21م.​