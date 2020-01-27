المؤسسة العامة لجسر الملك فهد توفر وظائف شاغرة
أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف هندسية وإدارية لذوي الخبرة، للعمل بالمؤسسة وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- نائب الرئيس للشؤون الفنية (Vice President Of Technical Affairs):
– أن يكون المتقدم سعودي أو بحريني الجنسية.
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 12 سنة في نفس المجال ومنصب إداري مُماثل.
– عدد 8 سنوات من الخبرة كحد أدنى في مناصب قيادية.
– خبرة في إدارة قطاع داخل مؤسسة ذات حجم مشابه للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.
– خبرة في مجال تنفيذ المشاريع الهندسية الكبرى وصيانة الأصول في مجال البنية التحتية.
عبر الرابط هنا
2- نائب الرئيس للشؤون المالية (Vice President Of Finance):
– أن يكون المتقدم سعودي أو بحريني الجنسية.
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.
– شهادات مهنية في CPA/CMA/CA/CFA /SOCPA أو ما يعادلها.
– خبرة من 12 إلى 15 سنة في نفس المجال وفي منصب إداري مُماثل.
– عدد 8 سنوات من الخبرة كحد أدنى في مناصب قيادية.
– خبرة في إدارة قطاع المالية داخل مؤسسة ذات حجم مشابه للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.
عبر الرابط هنا
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين 2020/01/27م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.
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