الشرطة تٌفرج عن سارة الكندري وزوجها بعد الفيديو الإباحي

خالد الظفيري(صدى):

أطلقت النيابة العامة بالكويت، اليوم الاثنين، سراح الفاشينيستا سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي بكفالة 500 دينار.

وجاء ذلك بعد احتجازهما لـ 4 أيام على ذمة التحقيق بعد القبض عليهما على خلفية اتهامهما بمخالفة الآداب العامة، وتعمدهما استفزاز الجمهور بفيديو اعتبره المتابعون إباحي وغير أخلاقي.

ونشر الزوجان فيديو وصفه البعض بأنه “غير أخلاقي” بعد أن أظهر قيام الزوج بتصفيف شعر زوجته، والتي علقت بأن زوجها “لمس خاصرتها وليس مكانا آخر في جسدها كما يظن آخرون”.