أعشاب تساعد على تكبير حجم الثدي

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني الكثير من النساء من صغر حجم الثدي، ويشعرن بالإحراج تجاه هذه المشكلة، فليجأن إلى جراحات التجميل، مع العلم أن هناك العديد من الأعشاب التي تساهم في الحصول على ثدي مثالي، دون الحاجة للعمليات الجراحية.

وفقًا لموقع “Webmd”، يؤكد عدد من الأطباء، أن تكبير الثدي بالطرق الطبيعية، يساعد على تمدد الأنسجة بمعدل طبيعي يصل إلى 55%، ومن أبرزها جهاز تكبير الثدي، فعلى الرغم من الإجهاد الذي تتكبده السيدات عند ارتدائه لمدة 10 أسابيع، لفترة تتراوح من 10 إلى 12 ساعة يوميًا، إلى أنه آمن على صحتهن من جراحات التجميل، التي تهددن مخاطر جسيمة.

واستكمالًَا للطرقة الطبيعية المستخدمة في تكبير الثدي، يشير موقع “Verywellhealth”، إلى أن الحبوب الغنية بالأعشاب من الوسائل الفعالة في تكبير الثدي، لأن تأثيرها يشبه تأثير هرمون الإستروجين بالجسم، مما يساهم في كبر حجم الثدي بصورة فعالة، ومن أبرزها:

الشوك المبارك

كانت تستخدمه السيدات قديمًا، لتكبير حجم الثدي، وإدرار لبن الأم، كما يعتبر هذا العشب علاجًا فعالًا لفقدان الشهية وعسر الهضم.

بذور الشمر

اعتادت السيدات على استخدامه لزيادة لبن الثدي، وتعزيز الرغبة الجنسية، وتكبير حجم الثدي، وذلك لاحتوائها على مركبات لها نفس تأثير الإستروجين، مثل ديانيثول والفانوثول.

الحلبة

على الرغم من اعتماد السيدات على الحلبة كوسيلة طبيعية لتكبير حجم الثدي وزيادة لبن الأم وقت الرضاعة، ولكن لا توجد دراسات عملية تؤكد فعاليتها في هذا الشأن.