جروس: نواجه فريق ليس لديه ما يخسره
قال مدرب الأهلي كريستيان جروس، اليوم الاثنين، إن الأهلي لديه الرغبة في التأهل لدوري أبطال آسيا.
وأضاف جروس مدرب الأهلي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة غدا: نواجه فريقا ليس لديه ما يخسره.
وتابع: استقلال طاجيكستان قدم مباراة قوية أمام لوكوموتيف في الدور التمهيدي الأول وحقق النتيجة المطلوبة منه وتأهل لمواجهة الأهلي.
وأضاف: يجب أن يظهر الأهلي أمام المنافس بشخصية قوية لحسم التأهل، مؤكدُا غياب عمرو السومة.
ويواجه الأهلي استقلال طاجيكستان، غدا الثلاثاء، في دور الإقصائيات لدوري أبطال آسيا، على ملعب الجوهرة.
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