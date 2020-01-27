وظائف إدارية وتقنية شاغرة بالاتصالات المتكاملة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات المتكاملة توفر 3 وظائف إدارية وتقنية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مهندس اتصالات، وأخصائي المشتريات)، عبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، وبرنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مهندس اتصالات:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (هندسة حاسب).

– لا يشترط وجود خبرة سابقة.

– الوصف الوظيفي (دراسة معدات ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتصميمها. تقديم المشورة بشأن النواحي التقنية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنتاج والتركيب والصيانة).

– الراتب (14,750 ريال). عبر الرابط هنا

2- أخصائي المشتريات (وظيفتان):

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (إدارة الأعمال).

– تنطبق عليهم شروط برنامج (تمهير).

– مهارات اللغة الإنجليزية (مستوى مُتقدم).

– وصف التدريب (تنفيذ أنشطة الشراء في المنشأة، وضمان تسليم المعدات والبضائع والخدمات وفقًا للعقود والمواصفات، وإدارة العلاقات مع الموردين ومتابعة أدائهم).

– المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (3,000 ريال). عبر الرابط هنا

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2020/01/27م وينتهي بتاريخ 2020/02/27م.