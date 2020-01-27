«تبلغ شهرين».. أب يٌرضع طفلته خمور ! (فيديو)

ويلينغتون(صدى):

أقدمت أسرة في نيوزيلندا على إرضاع طفلتها صاحبة الشهرين فقط مشوربات كحولية؛ حيث أثارت الأسرة غضبا عارما.

ونشرت الأسرة فيديو لهم أثناء إرضاع الطفلة مشروبا يُعرف باسم ”لونغ وايت“، وهو خليط من الفودكا ومياه الينابيع، الأمر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحتوي مشروب ”لونغ وايت“ على 4.8 % كحول، حيث تعرض الأب لهجوم وتهديد بالقتل بسبب الفيديو .

وقال الزوج: “أنا وزوجتي واثنان من أصدقائي كنا نمزح فقط مع طفلتنا، وأنا لست أحمق لأمنح طفلتي الكحول، إنها قلبي”.

ورغم ذلك نشرت الصحف المحلية صورة ثانية، يعتقد أنها للرجل نفسه، وهو يرضع طفلته البيرة في حانة، وتعليق يقول :عشية عيد الميلاد والبيرة الأولى لها.