طريقة تجعل زوجك يحبك بجنون

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تحتار الكثير من السيدات في طريقة جعل الزوج يحبها بالصورة التي تريديها وترغب فيها وليس بأسلوبه وطريقته، وهو الأمر الذي يخلق دائماً فجوة بين الزوجين ويخلق العديد من المشكلات، لأنها في ذلك الوقت تنتظر منه أشياء وردود فعل بعينها لن تحدث.

يقول دكتور خبير العلاقات الزوجية يحب الزوج التجديد دائماً؛ وذلك لأنه من النوع الذي يمل بسرعة، فيصبح باحثاً عن التجديد في كل وقت ومكان، حيث إن الحب بعد الزواج يصبح مهدداً بالاختفاء التام بعد الزواج، في حال لم تقم المرأة في التجديد والابتكار في حياتها الزوجية.

يجد الزوج أن مناطق الإثارة لديه بإبراز زوجته جزءاً منها أكثر الأمور جاذبية، ومن أجل أن ينجذب الزوج لكِ يجب أن تبحث المرأة عن الملابس المثيرة والأنيقة في آن معاً، حيث إن هذا الأمر يؤدي إلى سعادة الزوج وتعلقه بزوجته بشكل كبير، كما ويجب ألا تنسى الزوجة نظافتها الشخصية فهي أهم من اللباس بذاته.

من الممكن إغراء الزوج من خلال استخدام حركات مثيرة في داخل المنزل، وذلك من أجل القيام على تجديد العلاقة الحميمة بينهما.

ما الأمور التي يجب القيام بها من أجل أن تجعلي زوجك يحبك؟

– اجعلي الرجل يشعر بأنوثتك في كل حالاتك. احترمي رأيه حتى لو لم توافقيه الرأي.

– قومي على تنظيم اليوم، واجعلي وقتاً مخصصاً له من دون أي مشاغل أو أعمال.

– استقبلي زوجك أجمل استقبال عند عودته من العمل. لا تنادي زوجك سوى بكلمات الحب والغزل. لا تخرجي أسرار منزلك لأي أحد حتى لو كان أهلك.

– لا تقللي من قدر زوجك أمام الناس.

– عامليه وكأنه طفلك الصغير المدلل.

– عليك أن تشعري زوجك بأنه فارس أحلامك وحب حياتك.