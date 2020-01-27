الأمير مشعل بن ماجد يشرف حفل تأسيس جمعية الوداد العاشر

نايف السالم(صدى):

نيابة عن صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل , يشرف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة مساء الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1441هـ ، حفل جمعية الوداد لرعاية الأيتام بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها والإحتفاء بـ 500 أسرة محتضنة على مستوى المملكة.

فيما قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية م. حسين بحري الشكر والامتنان لسمو الأمير مشعل بن ماجد على تشريفه هذا الحفل مشيرا أن الجمعية استطاعت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالتكاتف والتعاون على أعمال الخير والتنمية المجتمعية؛ من تحقيق الأمان والحياة الكريمة لـ 500 يتيم بإسناد احتضانهم إلى أسر مؤهلة ترعاهم وتقدم لهم كل سبل التنشئة الإسلامية الصالحة ليكونوا أفراداً فاعلين لخدمة دينهم ووطنهم.

يذكر أن الوداد هي جمعية متخصصة في رعاية الأيتام وتوكل إليها مهمة متابعة الأطفال وإيجاد أسر حاضنة لهم وفق المعايير والشروط المعتمدة.