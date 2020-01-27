بالفيديو.. العمالة الوافدة مستمرة في قطاع الاتصالات تتحدى «العمل»
مازالت العمالة الوافدة تسيطر على قطاع الاتصالات في جدة؛ على الرغم من تغني وزارة العمل بجهودها في التوطين.
ونشرت قناة الإخبارية تقريرًا مصورًا يرصد تواجد العمالة الوافدة في القطاع وسيطرتها على حساب المواطنين.
وأشار مواطنون في السوق أنه على مدار 8 أشهر يتواجد الوافدين دون أي رقابة من وزارة العمل.
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 19 دقيقة
العاده ياسعاده تصريحات وزيارات تفتيشيه ميدانيه مصاحبه بحضوراعلامي لمده شهر او شهرين وطع فش وانتهت المهمه بسلام ويرجع الوضع كم كان والعماله رجعت ولا كان شي كان وهذا ينطبق على جميع المجالات قرارات وهيصه واعلام وتوته توته وانتهت الحدوته وعلشان كذا ماراح يكون فيه تطور حقيقي في البلد بدون متابعه دائمه في تطبيق القوانين على مدار اليوم والشهر والسنه وليس البهرجات الاعلاميه اللي صارت العماله عارفه ان اي حمله سوف تنتهي في وقت قصير ويرجع الكتان كما كان