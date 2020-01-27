بالفيديو.. العمالة الوافدة مستمرة في قطاع الاتصالات تتحدى «العمل»

نايف السالم(صدى):

مازالت العمالة الوافدة تسيطر على قطاع الاتصالات في جدة؛ على الرغم من تغني وزارة العمل بجهودها في التوطين.

ونشرت قناة الإخبارية تقريرًا مصورًا يرصد تواجد العمالة الوافدة في القطاع وسيطرتها على حساب المواطنين.

وأشار مواطنون في السوق أنه على مدار 8 أشهر يتواجد الوافدين دون أي رقابة من وزارة العمل.