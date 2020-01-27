د الخريصي يقوم بجولة لعمليات منطقة الرياض وعدد من المراكز

سعيد العجل(صدى):

قام مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي صباح اليوم الأثنين بجولة ميدانية وتفقدية لعدد من الإدارات والمباني والمراكز التابعة للهيئة إضافة لغرفة العمليات بمنطقة الرياض.

حيث بدأت الجولة بزيارة لغرفة عمليات المنطقة بالضباب اطلع من خلالها سير العمل واستمع لشرح مفصل لعمل الغرفة من تلقي البلاغ وحتى ترحيله للفرقة الاسعافية، كما زار خلال جولته القيادة الميدانية بالمنطقة والتقى خلالها بالقيادات الميدانية واستمع لشرح مفصل عن كيفية عمل القيادة الميدانية ودرها في علمية متابعة الفرق الاسعافية ودعمها في الحوادث عالية الإصابات.

بعدها قام بزيارة لغرفة العمليات الحمراء تحت الانشاء واطلع على سير العمل فيها كما استمع لشرح مفصل على ما سيتم إضافة في هذه الغرفة من تقنيات ومساحة عمل تحفيزية تخدم العاملين فيها.

وفي ختام الجولة قام بزيارة لمركزي اسعاف الضباب والحمراء والتقى خلالها بمنسوبي المركز حيث استمع د الخريصي لأهم المعوقات التي يوجهها المسعف كما أكد على اهتمامه بالمقترحات التي قدمها منسوبي المركز والعمل على تحقيقها فيما يخدم مصلحة العمل والمصلحة العامة.

وقد رافقه خلال هذه الجولة مساعد مدير عام الفرع للشؤون الاسعافية سعود الحربي وعدد من قيادات الفرع.