بالفيديو.. لحظة تحطم طائرة الأسطورة كوبي براينت

ماجد محمد(صدى):

خيم الحزن على عشاق كرة السلة، أمس الأحد، بعد نبأ وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية المعتزل كوبي براينت.

ووثق فيديو لحظة تحطم الطائرة المروحية التي كان على متنها لاعب كرة السلة الأمريكي صاحب الـ 41 عامًا وابنته صاحبة الـ 13 عامًا وأخرون.

وكانت الشرطة الأمريكية أعلنت عن وفاة ابنة كوبي براينت التي كانت على متن المروحية بعد إعلان خبر وفاته بساعات.

وكشفت الشرطة أن براينت لقي مصرعه برفقة 8 آخرين، على رأسهم ابنته جيانا ، ومدرب البيسبول جون ألتوبيلي وزوجته كيري وابنتهما إليسا، كما لقيت مدربة كرة السلة كريستينا موسر مصرعها -أيضا- في الحادث المأساوي.

وقال شهود عيان أنهم سمعوا صوت انفجار في محرك المروحية قبل تحطمها وسقوطها على التلال في منطقة Calabasas بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الطائرة مُنعت من التحليق صباح أمس الأحد نتيجة الضباب الكثيف، وخطورة السفر في ظل الطقس السيئ مع انعدام الرؤية تقريبا، إلا أن قائد المروحية أصرّ على الطيران؛ ما تسبب في الحادث الأليم؛ حيث أكدت الصحيفة ان سبب سقوط الطائرة الضباب الكثيف وسوء الأحوال الجوية، حيث لم يتمكن الطيار من السيطرة على الطائرة.