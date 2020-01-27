النيابة العامة: غاسلو الأموال يبيعون أصول بأقل من قيمتها

علي القحطاني(صدى):

قالت النيابة العامة إنه قد يتجه بعض غاسلو الأموال إلى بيع الأصول بأقل من قيمتها من مصادر غير المشروعة.

وغردت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: قد يتجه غاسلو الأموال إلى بيع الأصول ذات المصادر غير المشروعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، وهو ما يُلحِق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلباً في الأنشطة التجارية الأخرى.

يذكر أنه يُمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها ( ٢٨ /٢م نظام مكافحة غسل الأموال.