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غرفة جدة تفتتح معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع.. الأربعاء المقبل

غرفة جدة تفتتح معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع.. الأربعاء المقبل
محمد السعران(صدى):

برعاية غرفة جدة افتتاح معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع ومزاد البخور ودهن العود الأربعاء القادم بفندق الريتزكارلتون – جدة ، والذي يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط .

حيث سيبدأ المعرض استقبال زواره من يوم الأربعاء إلى السبت الموافق ٤ – ٧ جمادى الآخر ١٤٤١هـ الموافق ٢٩ يناير – ١ فبراير ٢٠٢٠م ، من الساعة ٤ عصراً إلى ١٢ مساءً لجميع فئات المجتمع مجاناً .

بمشاركة ستة دول متخصصة في مجال العود و العطور و العود ، و سيكون هُناك العديد من منتجات العود و البخور و العطور و البراندات الدولية .

ويضم المعرض مزاداً دولياً على مستوى الشرق الأوسط للعود ، من مختلف الأصناف و الأحجام التي تتميز به أذواق مُحبي العود الطبيعي .

كما يُعد المعرض جامعاً إعلامياً للعديد من القنوات الفضائية و الإذاعية و الصحف الورقية و الإلكترونية و مواقع التواصل الإجتماعي محلياً و دولياً ، لِما لإهمية دور الإعلام في سطوع الإقتصاد السعودي دولياً و مواكباً لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ الإقتصادية .


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