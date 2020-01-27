مسؤول يمني: وصول أسلحة إيرانية للحوثيين عبر «الحديدة»

فهمي محمد(صدى):

قال وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، اليوم الاثنين، إن إيران أرسلت أسلحة نوعية حديثة إلى مليشيات الحوثي عبر ميناء الحديدة.

وشدد، فى تغريدة له على حساه الرسمى بموقع تويتر، أن تحرير الحديدة وموانئها من قبضة الحوثيين هى إنهاء انقلابهم .

وأكد أن تحرير الميناء سيمنع وصول أي دعم عسكري للحوثيين، وسكسرهم في فترة وجيزة، داعيًا القيادة الشرعية إلى ضرورة أن تأخذ ذلك الأمر بعين الاعتبار.