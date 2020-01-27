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مسؤول يمني: وصول أسلحة إيرانية للحوثيين عبر «الحديدة»

مسؤول يمني: وصول أسلحة إيرانية للحوثيين عبر «الحديدة»
فهمي محمد(صدى):

قال وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، اليوم الاثنين، إن إيران أرسلت أسلحة نوعية حديثة إلى مليشيات الحوثي عبر ميناء الحديدة.

وشدد، فى تغريدة له على حساه الرسمى بموقع تويتر، أن تحرير الحديدة وموانئها من قبضة الحوثيين هى إنهاء انقلابهم .

وأكد أن تحرير الميناء سيمنع وصول أي دعم عسكري للحوثيين، وسكسرهم في فترة وجيزة، داعيًا القيادة الشرعية إلى ضرورة أن تأخذ ذلك الأمر بعين الاعتبار.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1401 ] نشر منذ 9 ساعات

هل معقوله ماقدرو يسيطرون على الحديده الخيانه وماتسوي

[ عدد التعليقات: 1757 ] نشر منذ 9 ساعات

الظاهر ان الدولة هي الحديدة والمدينة بداخلها هي اليمن.😬
والله شيء غريب.

[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 8 ساعات

F16 تروح تجيب اجلها

[ عدد التعليقات: 7537 ] نشر منذ 8 ساعات

اعلان الرئيس هادي الحرب وتحرير الحديدة وصنعاء هو العمل الصحيح غير ذلك يزيد حزب الله الإيراني الجديد في شمال اليمن قوة ونفوذ وسلطة حكم اليمن مع الأسف الشديد هذا مايحدث الان

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