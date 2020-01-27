مسؤول يمني: وصول أسلحة إيرانية للحوثيين عبر «الحديدة»
قال وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، اليوم الاثنين، إن إيران أرسلت أسلحة نوعية حديثة إلى مليشيات الحوثي عبر ميناء الحديدة.
وشدد، فى تغريدة له على حساه الرسمى بموقع تويتر، أن تحرير الحديدة وموانئها من قبضة الحوثيين هى إنهاء انقلابهم .
وأكد أن تحرير الميناء سيمنع وصول أي دعم عسكري للحوثيين، وسكسرهم في فترة وجيزة، داعيًا القيادة الشرعية إلى ضرورة أن تأخذ ذلك الأمر بعين الاعتبار.
الغامدي[ عدد التعليقات: 1401 ] نشر منذ 9 ساعات
هل معقوله ماقدرو يسيطرون على الحديده الخيانه وماتسوي
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1757 ] نشر منذ 9 ساعات
الظاهر ان الدولة هي الحديدة والمدينة بداخلها هي اليمن.😬
والله شيء غريب.
تعليق[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 8 ساعات
F16 تروح تجيب اجلها
الواقع[ عدد التعليقات: 7537 ] نشر منذ 8 ساعات
اعلان الرئيس هادي الحرب وتحرير الحديدة وصنعاء هو العمل الصحيح غير ذلك يزيد حزب الله الإيراني الجديد في شمال اليمن قوة ونفوذ وسلطة حكم اليمن مع الأسف الشديد هذا مايحدث الان