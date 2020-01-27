«الخضيري»: كورونا ينتقل عبر العين وبضائع الصين آمنة

علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور فهد الخضيري عدد من الأمور الخاطئة حول فيرووس كورونا المنتشر في الصين وعدد من الدول.

وقال “الخضيري” عبر حسابه الرسمي على “تويتر” :تدور رسائل تحذّر من بضائع الصين والملابس لاحتمال انتقال الفيروس(كورونا)! وهذه وسوسة!ومعلوماتها خاطئة، الفيروس في منطقة محددة بالصين-غالباً لا ينتقل الفيروس بالملابس،معظم الفيروسات تموت خلال دقائق بمجرد خروجها من فم المصاب (بالعطاس)او سوائل الجسم،اوبالاتصال المباشر مع المصاب فقط”.

وتابع: لم يتم تحديد طرق انتقاله ومدى انتشاره(حتى الان 41 متوفي،1300مصاب بالصين)فيروسات الجهاز التنفسي تنتقل باحتكاك مباشر مع المصاب اواستنشاق رذاذ الفم عند العطاس اوإستخدام ادواتهم الشخصية ومخالطتهم..،والاحتياطات الواجب اتخاذها:عدم مخالطة المشتبه بهم وفحص القادمين من تلك البلاد الموبؤة.

وأضاف: الفيروس الذي يعتقد انه انتقل عبر عين الطبيب المعالج:انتقل من عطاس احد المرضى المصابين والطبيب لم يلبس واقي للعين وانتقل الرذاذ لعين الطبيب ومن عين الطبيب نزل الفيروس عبر قناة تصريف الدمع الى الانف؛ والانف بسوائله وانسجته يعتبر عائل للفيروس (رغم انها نادرةالحدوث الا انها قد تحصل)