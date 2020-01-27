تفاصيل مطالبة مواطنة بالإرث من أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الصباح
شهدت ساحات القضاء فى الكويت دعوي قدمت من مواطنة تطالب بالإرث من الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح.
وأدعت المواطنة أنها تزوجت من الشيخ جار الأحمد الصباح، وأن من حقها أن ترث فيه، ألا أن المحكمة رفضت بعد سنوات من التقاضى، ذلك، حيث أقرت بعدم أحقيتها فى هذا الإرث.
واستندت المحكمة، في حكمها، علي وثائق اثبتت أن المواطنة كانت مطلقة الأمير الراحل وليست أرملته.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 91975 ] نشر منذ 8 ساعات
اذا مطلقه ، وتوفي بعد انقضاء العدّه ، فلا ترث منه ..
.. بس اعطوها شي يرضيها مايصير ،
ام محمددددد[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 ساعات
اش التعليق
ام محمددددد[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 ساعات
مكرر
alfahd42[ عدد التعليقات: 23544 ] نشر منذ 8 ساعات
.. بس اعطوها شي يرضيها معك
لاكن كلام زيادة مافي كويس