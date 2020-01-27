إمارة جازان توضح حقيقة نهل رمال وادي جازان: «إزالة للنفايات»

تركي السالم(صدى):

نشرت إمارة جازان بيانًا توضيحيًا حول ما تم تداوله في الصحف حول قيام بعض الشركات بمباشرة عمليات نهل الرمال من وادي جازان.

وقالت الإمارة إنه تمت متابعة الموضوع والرجوع للإدارات واللجان المختصة بديوان الإماراة.

وأكدت على أن ما يجري في وادي جازان من أعمال تتم بناءً على الأوامر السامية الكريمة التي نصت على تهذيب وتنظيف وتصحيح المناسيب الطبيعية وإزالة العقوم والتعديات في مجاري الأودية لزيادة استيعاب الوادي من المياه والحفاظ على الأرواح والممتلكات من خطر الفيضانات؛ نتيجة تصريف كميات كبيرة من بوابات السد أو من المفيض في حالات الطواريء أو العواصف المطرية الشديدة.

وأضافت: أثناء قيام اللجان بجولات ميدانية على مجاري الأودية لوحظ أن وادي جازان أصبح مغلقا تماما بسبب التعديات داخل المجرى، بإنشاء المزارع والمباني والاستراحات وأصبح الوادي مرمى للنفايات ومخلفات البناء منذ سنوات طويلة وذلك لعدم تخصيص مرمى نفايات من قبل الجهة المختصة، وجاري مخاطبتها لتخصيص مرمى نفايات.

وأوضحت أن الأعمال القائمة في مجرى وادي جازان ليست نهل رمال، وهي عبارة عن إزالة أتربة طينية ومخلفات بناء ونفايات تعيق جريان السيول.