بالفيديو.. شباب ينقذون حركة المرور فى الرياض

علي القحطاني(صدى):

أقدم شابين علي تنظيم حركة المرور بعدما تعطلت الإشارات المرورية بشارع التخصصي في مدينة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو، الذي تم تداوله علي موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قيام الشابين بتنظيم حركة سير السيارات منعًا لتداخلها.

ومن جهتهم، ابدى عدد من مستخدمي موقع تويتر، أعجابهم بشهامة الشابين، فيما وجه البعض انتقادات حادة للإدارة العامة للمرور بهذا الشأن، مطالبين إياها بضرورة الاهتمام أكثر بتنظيم الحركة المرورية.