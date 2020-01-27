بالصور.. كاديلاك تشوق جمهورها لـ«اسكاليد 2021» قبل تدشينها رسميًا

متابعه_أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة كاديلاك عن عدد من الصور التشويقية لسيارة اسكاليد 2021 وذلك قبل أيام من طرحها رسميا في الرابع من فبراير المقبل.

وأوضحت الصور الشبك الأمامي البارز والمحاط بمصابيح أمامية نحيفة ومصابيح نهارية LED رأسية، وبالنسبة للداخلية فنشير إلى أن شاشة 38 إنش ستنقسم لعدة شاشات أصغر للوحة العدادات الرقمية ونظام المعلومات الترفيهية ومركز معلومات السيارة.

وتمتلك السيارة محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان وعزم دوران 621 نيوتن.متر، مع نسخة أعلى أداء بنفس محرك V8 المستخدم في شيفروليه كمارو ZL1 بقوة 650 حصان وعزم دوران 881 نيوتن.متر.