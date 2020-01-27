فيديو غير أخلاقي لشاب وفتاة يورط لاعب الزمالك

نواف السالم(صدى):

تسبب مقطع فيديو غير لائق جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غضب الجماهير نادي الزمالك المصري، بعد زعم متداوليه أنه للاعب الزمالك التونسي فرجاني ساسي.

ورداً على الشائعة التي زعم متداوليها أنه ساسي نشر اللاعب صورة كتب عليها بعض الآيات القرآنية “والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا “، وأتبعها بتعليق “حسبي الله ونعم الوكيل”.

ودافعت الجماهير البيضاء عن لاعب الفريق عبر وسم “فرجانى ساسى خط أحمر”، مؤكدين عدم وجود علاقة للاعب الزمالك بالفيديو الذي ظهر فيه شخص يقبل قدم فتاة.