مدير مدني تبوك يقلد عددا من الضباط رتبهم الجديدة

تبوك(صدى):

قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني, بمكتبه اليوم, عددًا من الضباط رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهم .

وهنأ اللواء الشهراني الضباط المترقين، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

من جهتهم عبر الضباط المترقون, عن فخرهم واعتزازهم بهذه الثقة الغالية، سائلين الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزًا لهم على تقديم المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.