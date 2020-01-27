روحاني يقلب الطاولة على خامنئي ويطالب بديمقراطية!

طهران(صدى):

يبدو أن العلاقات بين رئيس حكومة إيران حسن روحاني والمرشد علي خامنئي باتت في خطر خاصة عقب مقتل الإرهابي قاسم سليماني.

وفتح روحاني النار ، اليوم الإثنين، على الجهة المشرفة على الانتخابات في البلاد، بالعمل على تحويل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 21 فبراير المقبل إلى انتخابات شكلية.

وحذر روحاني في كلمة خلال اجتماع بالمحافظين في جميع أنحاء إيران، الجهة المشرفة على الانتخابات في إيران، قائلا: “أكبر خطر على الديمقراطية ولأي نظام سياسي حاكم هو تحول الانتخابات الحقيقية إلى انتخابات شكلية”.

وأضاف: “افسحوا المجال أمام مشاركة الجميع”؛ وأصبحت لهجة روحاني شديدة على خلفية إقدام مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي المقرب من المرشد علي خامنئي، بإبعاد عدد كبير من مرشحي وحلفاء التيار الأصولي المعتدلين من سباق الانتخابات البرلمانية.