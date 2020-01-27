جامعة الحدود الشمالية: تأخير الدوام الرسمي للساعة التاسعة صباحا لهذا الأسبوع
أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن تأخير الدوام الرسمي للطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة بمدينة عرعر وفروعها بالمحافظات للساعة التاسعة صباحاً طوال هذا الأسبوع، نظراً لموجة البرد الشديد التي تشهدها المنطقة .
وأشار معالي الجامعة الدكتور محمد الشهري أن ذلك يأتي مراعاة سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبيها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53855 ] نشر منذ 20 دقيقة
ياحظهم الجيل ذا
مدللينهم
ودي أرجع أدرس من جديد🤗
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45424 ] نشر منذ 13 دقيقة
من البرد
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45424 ] نشر منذ 13 دقيقة
من البرد
alfahd42[ عدد التعليقات: 23521 ] نشر منذ 4 دقائق
الا دلع مثل ماقال القرني ولا مناطق كثيره يجيها براد اكثر ولا يصير شي