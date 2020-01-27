جامعة الحدود الشمالية: تأخير الدوام الرسمي للساعة التاسعة صباحا لهذا الأسبوع

عرعر(صدى):

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن تأخير الدوام الرسمي للطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة بمدينة عرعر وفروعها بالمحافظات للساعة التاسعة صباحاً طوال هذا الأسبوع، نظراً لموجة البرد الشديد التي تشهدها المنطقة .

وأشار معالي الجامعة الدكتور محمد الشهري أن ذلك يأتي مراعاة سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبيها.