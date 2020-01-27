«مقدم العقد وسيارة فارهة» سر تفضيل «الصليهم» للنصر

ماجد محمد(صدى):

تلقى اللاعب عبدالمجيد الصليهم، من ناديي النصر والشباب العرض ذاته الذي بلغت قيمته 4 ملايين ونصف إلا أنه فضل النصر.

وكشفت مصادر إن اللاعب وافق على النصر بعد أن زاد الأخير على العرض سيارة فارهه بالإضافة للإلتزام بتسليمه مقدم العقد، بينما لم يتم الإعلان رسميًا من قبل اللاعب أو النادي عن هذا الأمر حتى الأن.

وفضل اللاعب الانتقال لرغبته القوية في التغيير وبأنه ظاهرة صحية لا بد منها في سبيل بحثه عن مستقبل جيد في كرة القدم.

ويتصدر النصر ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.

ولعب الصليهم مع الشباب فى 124 مباراة، نجح خلالها فى تسجيل 7 أهداف بالإضافة إلى 10 تمريرات حاسمة.