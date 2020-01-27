وظائف شاغرة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية
أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن توافر فرص وظيفية شاغرة في مدينة الرياض بعدد من المسميات منها :
-فني تقنية المعلومات، وإداري
-تنفيذي موارد مالية، وإداري
-تنفيذي تنمية الإيرادات، وإداري
-تنفيذي مشتريات، وإداري
-تنفيذي خدمات عامة والمراجعة الداخلية،
-باحث
-مستشار قانوني، وإداري
-تنفيذي عمليات موارد بشرية، وإداري
-تنفيذي تطوير موارد بشرية، وإداري
-تنفيذي تواصل داخلي، وإداري
-تنفيذي توعية وتثقيف.
وذكرت أن التقديم متاح الآن ولمدة 10 أيام، موضحة شروط كل وظيفة على الرابط التالي: هنا
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