وظائف شاغرة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن توافر فرص وظيفية شاغرة في مدينة الرياض بعدد من المسميات منها :

-فني تقنية المعلومات، وإداري

-تنفيذي موارد مالية، وإداري

-تنفيذي تنمية الإيرادات، وإداري

-تنفيذي مشتريات، وإداري

-تنفيذي خدمات عامة والمراجعة الداخلية،

-باحث

-مستشار قانوني، وإداري

-تنفيذي عمليات موارد بشرية، وإداري

-تنفيذي تطوير موارد بشرية، وإداري

-تنفيذي تواصل داخلي، وإداري

-تنفيذي توعية وتثقيف.

وذكرت أن التقديم متاح الآن ولمدة 10 أيام، موضحة شروط كل وظيفة على الرابط التالي: هنا