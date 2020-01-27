‎انطلاق عدد من الدورات في أندية الحي الترفيهية التعليمية بالحدود الشمالية

فاطمه الرويلي(صدى):

أطلقت أندية الحي الترفيهية التعليمية بمنطقة الحدود الشمالية أمس، عددًا من الدورات والبرامج للطلبة المستفيدين من الخدمات, بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية والرئيس التنفيذي لأندية الحي عثمان بن إبراهيم العثمان، ومدير إدارة النشاط الطلابي وممثل أندية الحي الترفيهية التعليمية سليمان الحميد.

‎حيث أقيمت بثانوية الملك فهد دورة الأمن السيبراني في المجال التقني بواقع 36 ساعة تدريبية، وتقام بمجمع الضاحية التعليمي دورة كرة الريشة، فيما بدأت دورة الروبوتات بمدرسة الملك خالد، كما تقام دورة بعنوان تنظيم التطوع في نادي الحي الترفيهي التعليمي بمدرسة عبدالله بن عباس الابتدائية، وذلك ضمن مبادرات شركة تطوير في مسار رؤية السعودية 2030 لبرنامج جودة الحياة.