مجمع الملك فهد يحقق في مزاعم وجود أخطاء بنسخة القرآن المترجمة للعبرية

نايف السالم(صدى):

أوضح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، أنه يجرى التحقيق فيما أثير عن وجود أخطاء في نسخة المصحف الشريف التي تم ترجمتها إلى العبرية.

وكان مواطن قد وجه لمجمع الملك فهد في موقع “تويتر” استفسارا حول الأمر جاء فيه: “وصلني هذا الرابط لشخص يدعي أخطاء في ترجمة القرآن للغة العبرية.. لذى نرجو منكم الإطلاع للرد.. نسأل الله لكم التوفيق والسداد”.

وجاء رد المجمع سريعاً بقوله: “نشكر لك اهتمامك وحرصك، وصلت الرسالة وتم عرض المقطع على الجهة المختصة في المجمع، وفي انتظار الإجراء المناسب من قبل إدارة المجمع بعد التحقق والدراسة”.

يذكر أن الأخطاء التي زعمت وسائل إعلام فلسطينية أنها موجودة بالنسخة بالعبرية هي استبدل اسم المسجد الأقصى بالهيكل، إضافة إلى عدم ذكر أسم النبي محمد، ومن المنتظر أن يصدر المجمع بياناَ لتوضيح الحقيقة.