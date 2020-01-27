«النيابة العامة» توجه بسرعة القبض على صاحب فيديو «قاذف بنات نجران»

سعيد العجل(صدى):

أصدرت النيابة العامة بياناَ بشأن مقطع الفيديو الذي جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن محتواه إساءة أحد الأشخاص إلى طالبات الجامعة في نجران.

وقالت النيابة في بيانها، إنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه إساءة أحد الأشخاص إلى طالبات الجامعة في إحدى المناطق ونعتهن بأوصاف مشينة تنطوي على القذف والشتم مصاحباً ذلك الأمر بتصوير لبعض الفتيات في مكان عام وإسقاط بعض تلك الأوصاف المشينة بحقهن، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة.

وأوضحت أن ذلك يأتي استناداً إلى لمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، وفحص الحسابات الشخصية والمعرفات الرقمية للمقطع؛ والقبض على الشخص المعنى بالإجراء واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه انتهاك حقوق الآخرين وحرماتهم المكفولة شرعاً والمصونة نظاماً تحت طائلة المساءلة الجزائية، والمجرم طبقا للأنظمة ذات العلاقة، وأنها ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.

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