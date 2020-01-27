«المالية»: إصدار صكوك محلية بـ 6,720 مليار ريال

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يناير 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6,720 مليار ريال سعودي.

وأوضحت أن الإصدارات قُسمّت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 715 مليون ريال ليُصبح الحجم النهائي للشريحة 715 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، والثانية تبلغ 6,005 مليار ريال ليُصبح الحجم النهائي للشريحة 7,842 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي.