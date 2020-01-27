نائب أمير الرياض يفتتح أسبوع المهنة بجامعة الملك سعود‎

سعيد العجل(صدى):

رعى نائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز صباح اليوم الاثنين حفل افتتاح أسبوع المهنة والخريج والمعرض المصاحب الذي تقيمه جامعة الملك سعود خلال الفترة من 2- 7 / 6 / 1441 في بهو الجامعة بالدرعية للطلاب والطالبات.

وبدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم ألقى معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور وقال ارحب بكم جميعًا في رحابِ جامعةِ الملكِ سعودِ بمناسبةِ إطلاقِها لأسبوعِ المهنةِ الذي يأتي ليؤكّدَ اهتمامَ جامعةِ الملكِ سعود- بما أُتيحَ لها من إمكانياتٍ عالية، ودعمٍ سخيٍ من قِبلِ حكومة المملكة ممثلةً بخادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانِ بنِ عبدِالعزيز وولي عهدِه الأمينِ صاحبَ السمو الملكي الأميرِ محمّدِ بنِ سلمانِ يحفظهما الله- وسعِيها الدؤوبِ إلى تحقيقِ أعلى مستوياتِ التطويرِ والبناءِ في برامجِها ومناهجِها لتسهمَ بفاعليةٍ كبيرةِ في تنميةِ الوطنِ وخدمةِ المجتمعِ بما يتوافق مع رؤية الوطن 2030.

وتشرفُ الجامعةُ هذا اليومَ بإطلاقِها لأسبوعِ المهنةِ والخرّيجِ والمعرضِ والملتقى المصاحبِ، الذي يحظى برعايةٍ كريمةٍ من لدنِ صاحبِ السُّمو الملكي الأميرِ محمدِ بن عبدِالرحمنِ بنِ عبدِالعزيزِ نائبِ أميرِ منطقةِ الرياضِ حفظهُ اللهُ، حيث تعدُّ هذه الرعايةُ امتدادًا لاهتمامِ قيادةِ الدولةِ – وفقها الله – بالمشاريعِ التنمويةِ التي تخدمُ وطنَنا الغالي، وتعملُ على سدِّ احتياجِ سوقِ العملِ ورفدِه بالكفاءاتِ المؤهَلةِ علميًا ومهنيًا، واللحاقِ بركبِ الدولِ المتقدمةِ بسلاحِ العلمِ وأدواتِ البناءِ والتنمية.

وقال أن هذا الأسبوعُ يأتي مواكبةً لطموحِ الجامعةِ في تحقيقِ عددٍ من الأهدافِ أبرزها تهيئةُ الطلابِ والطالباتِ والخريجينِ والخريجاتِ لسوقِ العملِ، وتطلعاتِه.

تعريفُهُم بالفرصِ الوظيفيةِ المتاحةِ من خلالِ لقائِهِم بالشركاتِ والمؤسساتِ، واطلاعهِم على العروضِ والاحتياجاتِ المقدَّمةِ لشغلِ الوظائفِ المناسبه للخريجِ.

تمكينُ قطاعِ الأعمالِ مِن التعرفِ على نوعيةِ الكوادرِ البشريةِ من خريجي الجامعةِ وما تمتلكه من قدراتٍ وخبراتٍ واستثمارِها.

الإسهامُ في توعيةِ المجتمعِ بمكوناتِ سوقِ العملِ السعودي، واحتياجاتِهِ اللازمةِ وفقَ الخططِ الحاليةِ والمستقبليةِ.

طرحُ برامجِ تدريبيةٍ لطلابِ الجامعةِ في مختلفِ التخصصاتِ؛ لتنميةِ قدراتهِم في مواجهةِ سوقِ العملِ ومتطلباتِه وتطويرِها.

تقديم ورِشِ عملٍ ودوراتٍ تتعلقُ بإجراءاتِ التوظيفِ، وكيفيةِ التقديمِ لشغلِ الوظائفِ الشاغرةِ، فضلًا عن كيفيةِ توفيرِ الفرصِ المناسبةِ بالتعاونِ مع البرامجِ الجامعيةِ المقدَّمةِ لتأهيلِ الموظفين.

وقال معاليه حرصتْ الجامعةُ ياسمو الأمير على دعوةِ أكثر من 45 من شركاتِ ومؤسساتِ القطاعاتِ الحكوميةِ والخاصةِ؛ للمشاركةِ في عرضِ برامجِها التي تَتَطلبُ توفيرَ فرصَ عمل للخريجين، وتدريبَ طلابِ الجامعةِ على اكتساب القدراتِ المطلوبةِ. مساهمةً منها في بناءِ المجتمع وتنميتِه؛ حيثُ بلغَ عددُ الوظائفِ المقدّمةِ حتى الآن 326 وظيفة. وانطلاقاً من تأكيدِ الأهدافِ الاستراتيجية للجامعةِ وواجبِها تجاهَ المجتمع؛ فقَد فتَحَت أبوابهَا للخريجينِ من جميعِ الجامعاتِ السعوديةِ؛ للاستفادة من هذه الفعالية.

وختامًا، تأملُ الجامعة أن يكونَ هذا الأسبوعَ فرصةً لخدمةِ الخريجينَ والخريجاتِ علميًا ومهنيًا عبر تكوينِ شراكةٍ تعاونيةٍ مميزةٍ تعزز ُما تحقّقَ من نجاحاتٍ، وتساعدُهم على إذكاءِ روحِ المنافسةِ في سوقِ العملِ.

كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الجهود المبذولة في خدمة الوطن والمواطن، وأتوجه بالشكر الجزيل لكم يا صاحب السمو على حضوركم وتشريفكم ومشاركتكم لنا في هذا الحفل، ولا يفوتني أن أشكر صاحب المعالي وزير التعليم على كل ما يقدمه من رعاية واهتمام بالتعليم العالي، والشكر موصول للرعاة واللجان المنظمة على ما يبذلونه من خدمة لشباب هذا الوطن المعطاء.

سائلاً الله أن يديمَ على وطننِا الغالي نعمةَ الأمنِ والأمانِ والتقدّم والازدهار، في ظلِّ قيادتهِ الرشيدةِ، وأن يكلل جهود العاملين بالنجاح والتوفيق.

وفي نهاية الحفل كرم سموه الجهات الراعية لأسبوع المهنة الراعي الالماسي أرمكو السعودية والراعي البلاتيني مجموعة سامبا المالية وشركة الاتصالات السعودية وبنك الرياض والشركة السعودية للكهرباء والراعي الذهبي مصرف الراجحي والشركة السعودية (تحكم ) والراعي الفضي شركة نيارة المحدودة وشركة المراعي ورايباك وشركة الالكترونيات المتقدمة والراعي الإعلامي هيئة الإذاعة والتلفزيون .

ثم توجه سموه لافتتاح المعرض المصاحب لأسبوع المهنة حيث قام سموه بقص شريط المعرض والتجول في أرجاء المعرض واستمع لشرح موجز عن مايحتويه من اجنحة والشركات والمؤسسات المشاركة.