حلقة نقاش «الزراعة العضوية وفوائدها» بالطائف

حامد العمري(صدى):

ينظم قسم الثروة النباتية بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع إدارة الانتاج العضوي بالوزراة ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، يوم الأربعاء ، حلقة نقاش بعنوان “الزراعة العضوية وفوائدها”، بحضور مدير مكتب الوزارة بالطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي ، وذلك يوم الأربعاء ١٤٤١/٦/٤هـ الساعة التاسعة والنصف صباحاً بـ بفندق إريديوم الطائف .

ودعا مديرعام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ، المزارعين والخبراء والمستثمرين والمهتمين بمنطقة مكة المكرمة لحضور الورشة، مؤكدًا أهمية الزراعة العضوية وفوائدها ودورها في إنتاج غذاء ذي جودة عالية وآمن، فضلًا عن المحافظة على الموارد الطبيعية، وترشيد مياه الري، مبينًا أن الورشة تأتي ضمن سلسلة النشاطات والفعاليات المستمرة التي ينظمها الفرع بهدف ترقية وتطوير ودعم مجالات العمل والاستثمار الزراعي بالمنطقة .

وتتناول حلقة النقاش أهمية وفوائد الزراعة العضوية للمستثمرين، والدعم الحكومي المتاح للزراعة العضوية وإجراءات التحول للزراعة العضوية, بالإضافة إلى فرص نمو وتوسع الزراعة العضوية في المنطقة و الى تقديم الإرشاد للمزارع الراغبة في التحول بكافة المنطقة وتأهيليهم لتحويل ممارستهم في مزارعهم للزراعة العضوية، وكذلك تقديم الدعم الفني لجميع المزارع العضوية أو التي تحت التحول.

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو”، فإن الزراعة العضوية عبارة عن نظام شامل لإدارة الإنتاج يروج ويعزز سلامة النظام الايكولوجي الزراعي بما في ذلك التنوع البيولوجي، والدورات البيولوجية والنشاط البيولوجي في التربة، وذلك بالتركيز على استخدام أساليب الإدارة بدلًا من استخدام المدخلات غير الزراعية.