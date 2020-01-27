أحلام: سجن مريم حسين حرام.. والكبر فقط لله

أميرة خالد(صدى):

أبدت الفنانة أحلام استيائها من الحكم الذى صدر بحق الفناة مريم حسين، والذى يقضى بإبعادها نهائيًا من الإمارات، وحبسها لمدة شهر.

وكتبت أحلام على حسابها الرسمى بموقع تويتر:حرام بنت تتسجن وعندها طفلة، إحنا ياما تأذينا بس ليه وصل الأمر إلى السجن، الإنسان يكون إنسان، الكبر فقط لله”.

وأضافت فى تغريدة أخرى: “أخذت عهد على نفسي إني ما أتدخل في أي شيء وهاذي الإنسانة (تقصد مريم) لا تربطني بها معرفة، إنما في النهاية لو ما أعرفها بدافع إنها ما تدخل السجن عشان البنت البريئة اللي بين إيديها خلك أكبر.

يذكر أن محكمة جنح دبي أصدرت حكما نهائيا غير قابل للاستئناف، بإبعاد مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر، وذلك على خلفية اتهامات وجهت إليها بالسب والقذف وهتك العرض مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.