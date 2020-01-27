عائلة تتعرض للاختناق بسبب إشعال الفحم للتدفئة داخل المنزل

نايف السالم(صدى):

باشرت فرق الهلال الأحمر في المدينة المنورة حادث اختناق عائلة أثر استنشاقهم لأول أكسيد الكربون الناتج عن إشعال الفحم داخل المنزل للتدفئة.

وقالت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة، أن غرفة العمليات تَلَقّت من أحد المواطنين يفيد بتعرض أسرته للاختناق في أبيار الماشي، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ بتوجيه الفِرَق الإسعافية وفرقة عناية متقدمة .

وأضافت عند وصول الفِرَق الإسعافية إلى الموقع؛ تَبَيّن وجود 7 إصابات بالموقع من عائلة واحدة، تم نقل ثلاث حالات للمستشفى فيما جرى معالجة أربع حالات داخل المنزل، وبيّنت الهيئة أن جميع حالات أفراد الأسرة مستقرة.