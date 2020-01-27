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  3. «الجمارك» تنفي السماح للمسافرين بإدخال 100 علبة سجائر بدون ضرائب وتوضح الحقيقة

«الجمارك» تنفي السماح للمسافرين بإدخال 100 علبة سجائر بدون ضرائب وتوضح الحقيقة

«الجمارك» تنفي السماح للمسافرين بإدخال 100 علبة سجائر بدون ضرائب وتوضح الحقيقة
الرياض(صدى):

نفت الهيئة العامة للجمارك ما ورد على لسان نائب المحافظ للشؤون الأمنية والتعاون الدولي حول السماح للمسافرين الأفراد القادمين عبر المنافذ السعودية بإدخال 100 علبة سجائر خاضعة للرسوم، مؤكدة أنه غير دقيق.

وأوضحت إن عدد السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين الأفراد البالغين (18 عاما) والمعفاة من الرسوم الجمركية 200 سيجارة بواقع “كرز” واحد فقط، مشيرة إلى أنه تم السماح مؤقتا باستحصال الرسوم الجمركية المستحقة والضريبة بحد أقصى 1000 سيجارة ( ما يعادل 5 كرز).

وأضافت ” ولم يتم تغيير كميات التبغ من الأنواع الأخرى ( المعسل 500 جرام، والسيجار 24) وما زاد عن هذه الكمية لا يسمح بدخولها ويحق للمسافر إعادة تصديرها خلال الفترة النظامية أو مصادرتها.

وأشارت إلى أنه سيتم العمل بذلك مؤقتا حتى تلتزم شركات التبغ بما صدر من اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية لدراسة فحص الدخان الجديد.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32974 ] نشر منذ 11 ساعة

طيب اسمحو ب 200 يعني كرزين على الاقل للفرد الواحد

[ عدد التعليقات: 32974 ] نشر منذ 11 ساعة

اقصد 400 زيجاره

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