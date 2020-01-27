الهند تتخلى عن قطر بشأن عقود الغاز طويلة الأجل

وكالات(صدى):

كشف وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، اليوم الاثنين، إن بلاده سوف تنظر في آلية تسعير عقود إمداد الغاز طويلة الأجل الحالية مع قطر، خلال اجتماع يضم مسؤولين في شركات النفط في نيودلهي.

ولفت إلى أن الهند تستورد 8.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا بموجب صفقة إمدادات طويلة الأجل مع قطر.

وتراجعت الأسعار الفورية أو أسعار السوق الحالية للغاز المسال لأقل مستوياتها في بضع سنوات في يناير؛ ما يبرز الخسائر التي تتحملها الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال المرتبطة بعقود طويلة الأجل مع موردين.