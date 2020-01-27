المصور ناصر الحربي يدشن معرضه بعنوان «تناغم الطبيعة»

محمد السعران(صدى):

يدشن المصور الأستاذ/ ناصر الحربي الساعة ٧ مساء اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٧م معرض الصور والذي اطلق عليه عنوان (تناغم الطبيعة) والذي سيقام بمقهى مكانه شمال العاصمة الرياض.

فيما أوضح المصور الأستاذ/ ناصر الحربي لـ “صدى” أنه بعد افتتاح المعرضة سأقدم محاضرة للزاور عن تناغم الطبيعة وأسرار الحياة البرية ومواقفها وكل ما يختص بها، وتم إنشاء كتاب خاص بهذا المعرض يحتوي على عدة صور تم التقاطها من الحياة البرية وفي غابات أفريقيا، وأيضاً سأقدم للزوار طرق التصوير في الحياة البرية بالإضافة للإجابة على استفسارات الزوار فيما يخص التصوير في الحياة البرية أو بشكل عام.

الجدير بالذكر أن المعرض سيستمر لمدة أربعة أيام اعتباراً من مساء اليوم الأثنين ٢٧ يناير وحتى الخميس ٣٠ يناير وسيكون الحضور مجاني ومتاح للجميع.