4 أنواع من النساء يكره الرجال الأرتباط بهن

أميرة خالد(صدى):

يبحث الرجال عن الارتباط بفتاة أحلامهم التي في الأغلب تكون تمتلك المواصفات التي يفضلوها؛ حيث بالطبع يوجد صفات وأنواع من النساء يهرب الرجال منهن.

وكشفت دراسة قام بها العلماء في أمريكا، إن هناك أنواع من النساء يتجنب الرجال الارتباط بهن والزواج منهن.

وأثبتت الدراسة أن الرجال يتجنبون الزواج من المرأة فائقة الجمال، خاصة إن كانت لا تمتلك أدنى نسبة من الثقافة.

والنوع الثاني هو المرأة المهووسة بالزواج بشكل كبير، والنوع الثالث هو النساء اللاتي يٌفضلن التحكم في أزواجهم، والرابعة هي الغيورة.