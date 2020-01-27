«المالية» في الصين تخصص 9 مليار دولار للانتصار على «كورونا»

وكالات(صدى):

كشفت وزارة المالية الصينية، أنه تم تخصيص 60.33 مليار يوان (8.74 مليار دولار) للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.

وكان عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس ارتفعت، اليوم الاثنين، لتسجل 81 حالة وفاة، فيما مددت الحكومة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها أو طلبت من الموظفين العمل من المنزل في محاولة للحد من انتشار المرض.‎

كما أغلقت عدد من الدول حدودها مع الصين للحد من وصول الفيروس إليهم .

وكانت أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، التي تمثل وكالة التخطيط الحكومي، أنها تعتزم استثمار 300 مليون يوان (43.5 مليون دولار ) لبناء مستشفيات في مدينة ووهان وسط البلاد، لمرضى كورونا.