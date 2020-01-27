«زيدان» يغازل ناتشو ويُعلق على وفاة كوبي براينت

ماجد محمد(صدى):

وصف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لاعبه ناتشو بأنه محترف مشيدًا بدوره في مباراة بلد الوليد، بعد تسجيله هدف الفوز الذي منح الفريق الصدارة بفارق 3 نقاط عن الغريم برشلونة.

وقال عن ناتشو: أنه محترف بشكل جيد حين يكون في الملعب ليتنافس يفعل ذلك بشكل رائع، أنا سعيد من أجل هدفه.

وقال زيدان بعد اللقاء: في نهاية الأمر كان لقاء تنافسيا قويا أمام فريق جعل الأمور صعبة في الشوط الأول، لكونهم دخلوا اللقاء بشكل جيد، كانوا 3 نقاط مهمين أمام فريق لم يستسلم، لعبنا جيدا في الشوط الثاني بحركية أكثر وسيطرة على اللقاء“.

وأضاف: لن تغير أي شيء، علينا أن نواصل العمل ونقدم أداء جيدا، الطريق لا زال طويلا وصعبا، نحن راضون على مركزنا والحفاظ على نظافة مرمانا وهي قوة نفعلها بشكل جيد، ما زال أمامنا 16 لقاء وسيكون الأمر صعبا حتى النهاية لاشيء تغير“.

وقال عن وفاة كوبي براينت: خبر فظيع، إنها أخبار صعبة تؤثر على الجميع، لا أستطيع أن أخبركم بأي شيء إنها أخبار سيئة للغاية ونحن آسفون.

وكان اللاعب الأسطوري في عالم كرة السلة في طريقه لحضور إحدى المباريات مع ابنته، رفقة 3 أشخاص آخرين في مروحيته المحطمة.