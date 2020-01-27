أسرة العاملة الفلبينية المقتولة بالكويت ترفض مليون دولار أمريكي للتسوية

خالد الظفيري(صدى):

واصلت عائلة العاملة العاملة القتيلة جينيلين فيلافيندي رفض محاولات التسوية في قضية مقتل ابنتهم.

ورفضت العائلة مبلغ 50 مليون بيزو (نحو مليون دولار أميركي) كدية عُرضت عليها من قبل صاحب عملها الكويتي المشتبه بضلوعه في الحادثة.

ونقلت جريدة «مانيلا بولتين» عن خالة القتيلة نيللي باديرنال، قولها إن والد جينيلين رفض مبلغ 50 مليون بيزو كدية مقدمة من صاحب العمل الكويتي للضحية، كحل لتسوية التهم الجنائية التي نتجت عن مقتل ابنته في الكويت في 28 ديسمبر الماضي.

وكانت أسرة القتيلة أكدت على مطالبة السلطات بإعدام المتهم بقتل ابنتهم، وطالبت بحياة اثنين مقابل حياة ابنتهم.