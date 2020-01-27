انتهاء لوحات «المسعى» الإرشادية المكانية.. وتنفيذ 514 أخرين

نايف السالم(صدى):

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن الانتهاء من اللوحات الإرشادية الجديدة بالمسجد الحرام الخاصة بالمسعى.

وتواصل الرئاسة العمل على 514 لوحة إرشادية مكانية لأنحاء المسجد الحرام كافة، والتي أنهت منها اللوحات الخاصة بالمسعى حتى الأن، حيث تعمل على تركيبها في جميع أجزاء المسعى خلال الأيام المقبلة.

وتهدف اللوحات الإرشادية الجديدة إلى تحديد الاتجاهات من دخول وخروج ضيوف الرحمن لتيسير وصولهم إلى المواقع التي يريدونها دون عناء أو مشقة.

يذكر أن اللوحات جاءت باللغتين العربية والإنجليزية، في حين ما زالت الدراسة قائمة على وضع اللوحات الإرشادية الجديدة في دورات المياه والتوسعة الثالثة والمطاف.