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رجل يغتصب سائق تاكسي بعد اختطافه

رجل يغتصب سائق تاكسي بعد اختطافه
خالد الظفيري(صدى):

شهدت الكويت واقعة اغتصاب سائق تاكسي يحمل الجنسية البنجلاديشية، من قبل أخر مجهول.

وقالت وسائل إعلام كويتية إنه تم اختطاف السائق واقتياده إلى ساحة ترابية في منطقة الرقة جنوب البلاد.

واغتصب الرجل سائق التاكسي كمان سرق منه الأموال التي كانت بحوزته، وذلك تحت تهديد السلاح.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 588 ] نشر منذ 12 ساعة

الشبو وما ادراك ما الشبو

[ عدد التعليقات: 32974 ] نشر منذ 12 ساعة

لعنة الله عليه الحقير

[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 11 ساعة

جبتها علجرح ياجراح فعلاالشبوعامل عمايلة في بعض الشباب الكويتي لاومنتشر حاليا في السعودية وبكثر ة وبخاصة ايام ترفيه الرياض صارالترفية من فوق وتحت الله يستر من لي جاي

[ عدد التعليقات: 23544 ] نشر منذ 11 ساعة

ويش الشبو ذا بعد الله يكفينه شره لايكون مخدرات

[ عدد التعليقات: 91975 ] نشر منذ 7 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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