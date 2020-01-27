رجل يغتصب سائق تاكسي بعد اختطافه
شهدت الكويت واقعة اغتصاب سائق تاكسي يحمل الجنسية البنجلاديشية، من قبل أخر مجهول.
وقالت وسائل إعلام كويتية إنه تم اختطاف السائق واقتياده إلى ساحة ترابية في منطقة الرقة جنوب البلاد.
واغتصب الرجل سائق التاكسي كمان سرق منه الأموال التي كانت بحوزته، وذلك تحت تهديد السلاح.
جراح[ عدد التعليقات: 588 ] نشر منذ 12 ساعة
الشبو وما ادراك ما الشبو
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32974 ] نشر منذ 12 ساعة
لعنة الله عليه الحقير
شيخين1[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 11 ساعة
جبتها علجرح ياجراح فعلاالشبوعامل عمايلة في بعض الشباب الكويتي لاومنتشر حاليا في السعودية وبكثر ة وبخاصة ايام ترفيه الرياض صارالترفية من فوق وتحت الله يستر من لي جاي
alfahd42[ عدد التعليقات: 23544 ] نشر منذ 11 ساعة
ويش الشبو ذا بعد الله يكفينه شره لايكون مخدرات
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91975 ] نشر منذ 7 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..