رجل يغتصب سائق تاكسي بعد اختطافه

خالد الظفيري(صدى):

شهدت الكويت واقعة اغتصاب سائق تاكسي يحمل الجنسية البنجلاديشية، من قبل أخر مجهول.

وقالت وسائل إعلام كويتية إنه تم اختطاف السائق واقتياده إلى ساحة ترابية في منطقة الرقة جنوب البلاد.

واغتصب الرجل سائق التاكسي كمان سرق منه الأموال التي كانت بحوزته، وذلك تحت تهديد السلاح.