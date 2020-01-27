إنقاذ حمل نادر لمواطنة في بريدة يحدث مرة واحدة كل 30 ألف حالة

علي القحطاني(صدى):

انقذ فريق طبي في مستشفى بريدة المركزي مواطنة تعاني من حمل نازف خارج الرحم مصاحب للحمل السليم، من بداية شهرها الثاني، في حالة نادرة تقع لسيدة واحدة من ثلاثين ألف حالة حمل.

وأوضح الطبيب المشرف، أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من آلام في البطن، وانخفاض في ضغط الدم، وازدياد في نبضات القلب؛ حيث كانت المريضة حاملًا في بداية شهرها الثاني، وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، التي بيّنت وجود حمل سليم مع اشتباه نزيف داخلي شديد بالبطن، مع أن المريضة كانت لا تشكو من أية إصابات قبل ذلك.

أضاف أن الفريق الطبي المعالج قرر على اتخاذ القرار بإجراء استكشاف للبطن ومعرفة سبب النزيف؛ حيث إن تحويلها إلى أقرب مستشفى للولادة، قد يعرّض حياتها وحياة الجنين للخطر.

وبعد إجراء التدخل الجراحي الاستكشافي؛ تَبَيّن وجود حمل نازف خارج الرحم مصاحب للحمل السليم، وتم السيطرة على النزيف واستئصال الحمل النازف، ومتابعة المريضة تحت إشراف أطباء الجراحة واستشاري الولادة الدكتور جاويد، حتى خروجها بسلامة الله بعد تمام الشفاء مع سلامة حملها.