كشف آخر إحصائية لضحايا فيروس كورونا الجديد

بكين(صدى):

كشفت السلطات الصينية، اليوم الأثنين، آخر إحصائية بشأن ضحايا فيروس كورونا الجديد، حيث أكدت مصرع 80 شخصًا وإصابة ما يقرب من 2700 آخرين.

يأتى ذلك فيما أعلنت عدة دول ظهور حالات مصابة بالمرض، حيث ظهرت 8 حالات فى تايلاند، و 5 حالات فى سنغافورة، و3 حالات فى تايوان، وحالة واحدة فى كندا، وحالتان فى فيتنام، وخمس حالات فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأربع حالات فى كوريا الجنوبية، و4 حالات فى ماليزيا، وحالة واحدة فى نيبال، و3 حالات فى فرنسا.

وأفادت سلطات الدول المصابة بأن الحالات التى تم اكتشافها كانت من جنسيات صينية، وأخرى ممن عادوا من الصين.