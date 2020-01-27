سقطة تكشف أكاذيب «الجزيرة القطرية» لتشويه دور المملكة في المهرة

نايف السالم(صدى):

حاولت قناة الجزيرة من خلال تحقيق بثته تشويه دور المملكة فى المهرة، حيث وجهت اتهامات للمملكة بأن تدخلها فى المهرة هو من أجل تحقيق مطامع بشأن النفط، إلا أن الفيديو كشف تدليس القناة، وذلك عندما أكد أحد المتحدثين فى الفيديو أن الشعب اليمنى بصدد معالجة ما يحدث فى المنافذ فى إشارة منه إلى ما يتم فى المنافذ من تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثى.

وبرغم ما أشار إليه المتحدث فى الفيديو إلا أن القناة تعمدت عدم الإشارة إلى ما تواجهه المنافذ من خروقات جراء المحاولات المتكررة لتهريب الأسلحة لميليشيات الحوثى، وهو ما أثبتته العديد من الوقائع .

كما أكدته تحقيقات صحفية ومنها صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، فى أغسطس الماضى، والتى أكدت من خلاله أن المملكة متواجدة فى المهرة من أجل مكافحة تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثى، وليس بسبب مطاعمها كما تدعى الجزيرة القطرية.

يذكر أن هيئة مراقبي الأمم المتحدة كشفت أن صواريخ الحوثيين تم تهريبها إلى اليمن على الأرجح عبر المنافذ البرية من سلطنة عمان أو الغيضة أو ميناء نشطون في محافظة المهرة اليمنية، وهو ما تجاهلته فهل عن القناة القطرية في تقريرها لإثبات نواياها الخبيثة.