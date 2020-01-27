وفاة جيانا ماريا ابنة كوبي براينت معه في الطائرة المنكوبة

نواف السالم(صدى):

أعلنت الشرطة الأمريكية، عن وفاة ابنة أسطورة كرة السلة كوبي براينت معه؛ حيث كانت على الطائرة ذاتها .

وتوفيت جيانا التي تبلغ 13 عامًا و5 أخرون إثر تحطم المروحية في مدينة كالاباساس في كاليفورنيا.

وكانت ماريا ابنة كوبي براينت لاعبة كرة سلة موهوبة وكانت تحضر مع والدها المباريات بانتظام.