وفاة جيانا ماريا ابنة كوبي براينت معه في الطائرة المنكوبة
أعلنت الشرطة الأمريكية، عن وفاة ابنة أسطورة كرة السلة كوبي براينت معه؛ حيث كانت على الطائرة ذاتها .
وتوفيت جيانا التي تبلغ 13 عامًا و5 أخرون إثر تحطم المروحية في مدينة كالاباساس في كاليفورنيا.
وكانت ماريا ابنة كوبي براينت لاعبة كرة سلة موهوبة وكانت تحضر مع والدها المباريات بانتظام.
aboshagar[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 11 ساعة
الله يرحمهم برحمته .. كانت فاجعة وصادمة لمحبيه .. رحمهم الله جميعاً .
alfahd42[ عدد التعليقات: 23544 ] نشر منذ 11 ساعة
هو مسلم
eejikefeoolo[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 11 ساعة
……….
تركي بن حميد[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 11 ساعة
في فتوى للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله : اما من مات من اليهود او النصارى أو عباد الأوثان وهكذا من مات تاركاً للصلاة أو جاحداً لوجوبها هؤلاء كلهم لا يدعى لهم ولا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم لقول الله تعالى (ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم اصحاب الجحيم ـــ التوبة113) ولقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام : أنه أستاذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له سبحانه مع انها ماتت في الجاهلية على دين الأوثان لم يأذن له ان يتستغفر لها وهي أمه فكيف بغيرها عليه الصلاة والسلام فالذي مات على الكفر لا يستغفر له ولا يدعى له ، لا تارك الصلاة ولا عابد القبور ولا اليهودي ولا النصراني ولا الشيوعي ولا القادياني ولا اشباههم ممن يتعاطي مايكفره ويخرجه من دائرة الاسلام .